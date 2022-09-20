СК начал проверку после публикации видео с тряской только родившегося ребенка

Пока неизвестно, с какой целью медсестра трясла ребенка.

Следственные органы СК РФ по Петербургу начали проверку после публикации видео из одного из городских перинатальных центров. На нем медсестра трясет новорожденного малыша. Видео оказалось в распоряжении Piter.tv.

Пациентки пожаловались на жестокое обращение с ребенком.

Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу выяснить все обстоятельства и представить доклад. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. говорится в сообщении СК РФ.

По информации "Фонтанки", кадры были сняты в Педиатрическом университете. Вес малыша при рождении составил всего 2 400 граммов. В медучреждении также начали проверку.

Видео: Piter.tv