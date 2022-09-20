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СК начал проверку после публикации видео с тряской только родившегося ребенка

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Пока неизвестно, с какой целью медсестра трясла ребенка.

Следственные органы СК РФ по Петербургу начали проверку после публикации видео из одного из городских перинатальных центров. На нем медсестра трясет новорожденного малыша. Видео оказалось в распоряжении Piter.tv.

Пациентки пожаловались на жестокое обращение с ребенком. 

Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу выяснить все обстоятельства и представить доклад. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

говорится в сообщении СК РФ.

По информации "Фонтанки", кадры были сняты в Педиатрическом университете. Вес малыша при рождении составил всего 2 400 граммов. В медучреждении также начали проверку. 

Видео: Piter.tv

Теги: педиатрический университет, ребенок, тряска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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