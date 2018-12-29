СК начал проверку после обрушения крыши склада в Морском порту

Изучать деятельность порта следователей сподвигли публикации в прессе.

В Санкт-Петербурге Следственный комитет начал проверку Морского порта города после многочисленных слухов об обрушении крыши здания. Отметим, что в ГУ МЧС ранее опровергли данную информацию. Об инициированных мероприятий надзорного органа сообщили представители пресс-службы организации.

Напомним, что вчера некоторые СМИ написали о том, что в порту упала крыша склада минеральных удобрений. Северо-Западное управление СК отмечает, что инцидент мог действительно произойти из-за разгрузочно-погрузочных работ на участке. Сейчас место осматривают криминалисты и следователи. Они изучают соблюдение сотрудниками порта техники безопасности. Специалисты устанавливают обстоятельства данной ситуации.

Согласно сведениям от химической лаборатории, опасных радиационных и прочих отравляющих веществ на территории обнаружено не было.

Напомним, что в последние несколько дней жители Васильевского острова жаловались на неприятный запах, источник которого им найти не удалось.

Фото и видео: СК по Северо-Западу