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СК "Петровский" реконструируют в Петербурге
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СК "Петровский" реконструируют в Петербурге

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Стадион возвели в 1924 году по проекту Алоиса Вейводы.

Стало известно 23 марта, что в Петербурге займутся реконструкцией спортивного комплекса "Петровский". Проект разработает группа с участием представителей правительства города и "Газпрома", передает пресс-служба комитета по инвестициям. 

В проект также включена прилегающая к спортивному комплексу территория, где создадут мультифункциональное общественное пространство. Старое здание "Петровского" реконструируют в современный культурно-спортивный комплекс.

Напомним, что стадион возвели в 1924 году по проекту Алоиса Вейводы. До 1992 года спортивный объект назывался Стадионом имени В. И. Ленина. С 1994 по 2017 гг. "Петровский" был домашним стадионом "Зенита". 

Ранее мы писали, что в Петербурге скорректируют программу благоустройства из-за санкций. Реализация некоторых проектов, по всей видимости, откладывается.

Фото: Википедия
 

Теги: реконтсрукция, ск петровский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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