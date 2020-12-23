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СК Петербурга проверяет несколько медучреждений после смерти младенца с иглой в легком
Сегодня, 16:12
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СК Петербурга проверяет несколько медучреждений после смерти младенца с иглой в легком

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После выписки из медучреждения мальчику стало плохо.

ГСУ СК РФ по Петербургу расследует смерть 1,5 месячного мальчика, у которого, по предварительным данным, обнаружили иголку в легком. Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По информации следствия, после рождения мальчик находился на лечении в нескольких медицинских учреждениях Петербурга. После лечения у малыша остался в левой плевральной полости инородный предмет. Ребенок скончался 12-го сентября. 

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, изучают историю болезни ребенка, а также изымают медицинские изделия, которыми мальчику проводили процедуры. Назначен комплекс судебных экспертиз. 

Кроме того, проверку начал Росздравнадзор РФ по Петербургу. 

Фото: Pexels

Теги: игла, смерть младенца
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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