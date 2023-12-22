На объектах нашли следы гексогена с примесями до 10% октогена.

Самолет Ил-76 сбили зенитной ракетой MIM-104A из американского комплекса Patriot, который использовали украинские войска. Об этом сообщили в СК РФ.

В опубликованном пресс-релизе отмечается, что информация была подтверждена в ходе следствия экспертиз и изучения изъятых с места происшествия фрагментов. Всего было найдено 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. Также в СК сообщили, что на объектах нашли следы гексогена с примесями до 10% октогена. Это является характерным свойством взрывчатых веществ иностранного производства.

Напомним, 24 января сообщили, что ВСУ сбили в Белгородской области Ил-76, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.

Ранее Сальдо заявил, что у Зеленского отсутствует будущее после инцидента с Ил-76.

Видео: СК РФ