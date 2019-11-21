СКР опубликовал видео обыска у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

В отношении них двоих возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России опубликовал видео обыска у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Материалы передаёт пресс-служба ведомства.

Отмечается, что взятку Белозерцеву предлагал бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, который сейчас является главой группы фармацевтических компаний "Биотэк". В отношении них двоих возбуждено уголовное дело.

С января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и его супруги, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Были переданы деньги и драгоценности в обмен на конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на лекарства.

Ранее экс-директор "Военторга" частично признал вину в США по делу о взятке.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации