Бизнесмен получил пять лет заключения под стражу.

Экс-директор "Военторга" частично признал вину в США по делу о взятке. Об этом рассказали журналисты американского телеканала CBS. По данным источника, бывший заместитель генерального директора компании, принадлежащей российскому Минобороны, Леонид Тейф получит пять лет тюремного заключения по уголовному делу. Гражданин РФ проживал на территории штата Северная Каролина с 2018 года. Ему и его супруге Татьяне местные следователи вменяли обвинения в мошенничестве, махинациях с визовыми документами, коррупции, откатах и даже покушении на заказное убийство.

Слушание по делу состоялось в суде Восточного округа штата 19 марта. В рамках заседания 59-летний обвиняемый частично признал вину в преступлениях. Он заявил, что дал взятку государственному служащему (в размере десяти тысяч долларов), в мошенничестве с визами и предоставлении ложной информации налоговой службе США.

Известно, что взятку от Тейфа получил сотрудник МВД США за помощь в депортации сына домработницы бизнесмена. Бывший заместитель директора "Военторга" предполагал, что у мужчины был роман с его женой.

Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду.

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