СКА уступил в домашнем матче "Сочи" со счётом 2:1

В матче КХЛ на "Ледовом дворце" гости из Сочи оказались сильнее местного СКА.

Хоккейный клуб "Сочи" одержал гостевую победу над петербургским СКА со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, состоявшемся на арене "Ледовый дворец". Об этом сообщают результаты официального протокола встречи.

Первую шайбу в матче забросил защитник "Сочи" Ноэль Хёфенмайер на 10-й минуте первого периода. Гости увеличили своё преимущество во втором периоде. На 40-й минуте игры второй гол в ворота СКА забил нападающий "Сочи" Николай Поляков. Счёт стал 2:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу в составе петербургской команды на 49-й минуте третьего периода забросил нападающий Марат Хайруллин. Счёт стал 2:1. Больше голов в оставшееся время команды не забили. Окончательный результат матча — победа ХК "Сочи" со счётом 2:1.

По итогам 44 проведённых матчей СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 53 очка. ХК "Сочи" после 43 игр располагается на десятой строчке в Западной конференции с 34 очками.

Фото: Telegram / Хоккейный клуб СКА