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СКА уступил "Спартаку" со счетом 1:6
Сегодня, 22:16
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СКА уступил "Спартаку" со счетом 1:6

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На последних минутах шайба Сергея Широкова влетела в пустые ворота СКА.  

В пятницу, 18 марта, петербургский СКА проиграл "Спартаку" со счетом 1:6 в четвертьфинале КХЛ. 

Счет открыл соперник Егор Савиков на 6-й минуте, результат удвоил Иван Дроздов спустя 11 минут. Андрей Локтионов также принес еще один бал в команду на 19-й минуте. 

Петербургский хоккеист Степан Фальковский отправил шайбу в ворота "Спартака" на 27-й минуте. На 29-й минуте Александр Хохлачёв, который вывел "Спартак" вперёд с разгромным счётом 5:1.

На последних минутах шайба Сергея Широкова влетела в пустые ворота СКА.  

Фото: pexels
 

Теги: проигрыш, ска, спартак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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