СКА уступил "Спартаку" со счетом 1:6

На последних минутах шайба Сергея Широкова влетела в пустые ворота СКА.

В пятницу, 18 марта, петербургский СКА проиграл "Спартаку" со счетом 1:6 в четвертьфинале КХЛ.

Счет открыл соперник Егор Савиков на 6-й минуте, результат удвоил Иван Дроздов спустя 11 минут. Андрей Локтионов также принес еще один бал в команду на 19-й минуте.

Петербургский хоккеист Степан Фальковский отправил шайбу в ворота "Спартака" на 27-й минуте. На 29-й минуте Александр Хохлачёв, который вывел "Спартак" вперёд с разгромным счётом 5:1.

На последних минутах шайба Сергея Широкова влетела в пустые ворота СКА.

Фото: pexels

