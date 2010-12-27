СКА выиграл у "Нефтехимика" со счетом 4:0

Хоккеисты сыграют против "Трактора" 22 февраля.

Хоккейный клуб СКА одержал победу на выездном матче против "Нефтекамска", "Армейцам" удалось в сухую обыграть соперников. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Первую шайбу забил Патрик Херсли. Она стала единственной для первого периода. Далее дела у спортсменов из Петербурга пошли лучше: бросками в ворота отличились Андрей Кузьменко и Ярно Коскиранта. Завершил серию Никита Гусев на 42-ой минуте матча.

Напомним, что последняя встреча в рамках КХЛ для СКА состоится 22 февраля. Игроки выйдут на ледовую арену в Челябинске против "Трактора".

Фото: Вконтакте/ХК СКА