СКА во второй раз обыграл подольского "Витязя" в плей-офф

Клубы сразились в 1/8 финала КХЛ.

В Ледовом дворце в Петербурге завершился матч между СКА и "Витязем". Игра закончилась со сетом 4:3 в пользу петербургской команды.

Счет открыл "Витязь" на 12-й минуте игры, затем последовала 4 гола от СКА в ворота соперника. На 50-й и 53-й минуте гости забили еще два гола, однако победа все же осталась за СКА.

Лидерами матча со стороны хозяев поля стали Александр Самонов, Данила Галенюк и Андрей Кузьменко.

Ранее, 1 марта, СКА обыграл "Витязя" со счетом 6:1. Следующие игры плей-офф пройдут 5 и 7 марта.

Фото: пресс-служба СКА