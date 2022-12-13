СКА досрочно выиграл Кубок Континента КХЛ

Петербургская команда оказалась в лидерах после поражения ЦСКА ярославскому "Локомотиву".

СКА получил статус победителя регулярного чемпионата КХЛ после поражения ЦСКА в игре в ярославским "Локомотивом". Команда из Северной столицы одержала это первенство третий раз в истории.

ЦСКА сразился с "Локомотивом" в среду, 15 февраля, со счётом 4:1 в пользу гостевой команды. Шайбы со стороны ярославских хоккеистов забросили Максим, Александр Полунин, Иван Чехович и Рушан Рафиков. У москвичей точным ударом отличился Михаил Григоренко.

На данный момент СКА продолжает занимать первое место в сводной таблице КХЛ.

Фото: СКА