СКА обыграл "Торпедо" в овертайме

Счет игры получился 3:2.

В Петербурге закончился матч между СКА и нижегородским "Торпедо". Команда с города на Неве обыграла соперника в овертайме.

Игра завершилась со счетом 3:2. Первый гол игроки "Торпедо" забили на 8-й минуте. Ответ СКА не заставил себя долго ждать: клуб забил гол гостям спустя 3 минуты. Последняя, третья шайба, попала в ворота противника на 62-й минуте в овертайме.

Лидерами матча с СКА стали Александр Самонов, Артем Зуб и Владимир Ткачев.

Для команды победа стала десятой подряд.

В следующий раз СКА сыграет с "Йокеритом" из Хельсинки 23-го февраля.

Фото: пресс-служба СКА