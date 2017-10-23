СКА вынес ЦСКА: репортаж Piter.TV

СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции КХЛ на глазах у болельщиков.

В субботу, 31 марта, хоккейные СКА и ЦСКА встретились во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Петербуржцы смогли реабилитироваться после первого поражения москвичам. Голы Никиты Гусева и Ярно Коскиранта позволили армейцам с Невы добиться уверенной победы со счетом 2:0. Канал Piter.TV предлагает свой взгляд на убойный матч в репортаже Александры Зиновой.

В этой игре было все: драки на льду, красивые голы и поддержка болельщиков. Так, с нами пообщались фанаты СКА из Петербурга и Эстонии, кроме того, репортеру удалось поговорить и с гостями из Москвы. Вместе с болельщиками мы наслаждались хоккеем и рассуждали: кто встретится в финале Кубка Гагарина в 2018 году.

Видео: Piter.TV

Всеволод Колмаков, Александра Зинова