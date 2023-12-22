SHAMAN заявил о готовности помочь пострадавшим при теракте

Артист прокомментировал трагические события, произошедшие в Москве накануне.

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный в России под псевдонимом SHAMAN, заявил в видеообращении о том, что он лично готов оплатить похороны тех, кто погиб при теракте в "Крокус Сити Холле". Ролик с таким заявлением музыкант опубликовал в социальных сетях. Звезда шоу-бизнеса добавила, что дополнительно может помочь с лечением всех пострадавших, которые в момент трагедии находились на концерте группы "Пикник".

Все мы одна большая семья, а в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии. Я с вами. Ярослав Дронов, певец

SHAMAN напомнил соотечественникам о том, что любые беды и напасти всегда сплачивали государство и его народ, а также делали страну еще крепче и сильнее. АРтист добавил, что и в этот раз у злоумышленниеов не получится напугать и сломить российских граждан.

SHAMAN завершил концерт в Петербурге нажатием красной "ядерной" кнопки.

Фото и видео: Telegram / SHOT