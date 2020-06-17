SHAMAN завершил концерт в Петербурге нажатием красной "ядерной" кнопки

Мероприятие прошло 9 сентября на "Газпром Арене".

9 сентября в Петербурге на "Газпром Арене" певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал сольный концерт. Мероприятие посетили 60 тыс. человек. В честь Дня народного единства, 4 ноября, телеканал "Первый" показал выступление Дронова повторно.

Во время исполнения песни "Я русский", которая завершила концерт, певцу вынесли чемодан с красной "ядерной" кнопкой. SHAMAN нажал на нее, и в этот же момент на сцене загорелась пиротехника. Кроме того, прогремел салют.

Ранее мы рассказывали о том, что главный концерт Нового года пройдет на Дворцовой площади в доковидном формате.

Фото: Телеграм / SHAMAN