Telegram может отложить выпуск криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram от компаний Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Об этом сообщает издание The Bell.

В письме, направленном инвесторам, команда Павла Дурова заявила, что последние полтора года пыталась наладить связь с представителями SEC. Специалисты разочарованы решением комиссии решать вопросы через суд.

Сейчас компания пытается найти варианты выхода из сложившейся ситуации. В частности, Telegram может перенести выпуск криптовалюты на более поздний срок. По плану блокчейн-платформа TON должна была заработать до 31 октября. В противном случае Telegram обещал инвесторам вернуть вложенные ими 1,7 млрд долларов.

Фото: pixabay.com