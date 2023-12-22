СБ ООН принял резолюцию США с осуждением атак на суда в Красном море

Россия и еще три страны воздержались от голосования.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию США с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

За документ, в котором содержится "резкое осуждение" атак хуситов на коммерческие суда с ноября 2023 года, проголосовали 11 членов Совбеза. Россия и еще три страны воздержались от голосования. Перед голосованием российская сторона предложила внести три поправки в текст резолюции. В их числе было указание палестино-израильского конфликта в качестве причины обострения ситуации в Красном море. Однако эти поправки были отклонены Совбезом.

Ранее Небензя заявил, что резолюция СБ ООН по Красному морю не легитимизирует действия коалиции США.

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