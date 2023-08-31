В Нью-Йорке состоялось очередное заседания СБ ООН.

Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции по санкционному давлению в отношении Мали, что должно означать их прекращение с 1 сентября 2023 года. Соответствующее решение делегаты приняли во время заседания. "За" принятие документа выступила Москва, "против" - Япония, а остальные участники мероприятия решили воздержаться при голосовании. Заместитель постоянного представителя Китая при Всемирной организации Дай Бин пояснил, что такое постановление принято по техническим причинам после получения соответствующих инструкций из Пекина.

Известно, что в проекте документа предлагалось продлить действующие с сентября 2017 года рестрикции "на финальный период в 12 месяцев - до 31 августа 2024 года. Ранее страны коллективного Запада выдвинули коллегами собственную резолюцию, в которой говорилось о продолжении действия санкционного режима до 31 августа следующего года. Однако в тексте не кпоминалось, что эти меры со стороны Совбеза применяются в последний раз. На такой документ Россия наложила право вето.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций