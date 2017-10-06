Рэпера Гнойного не пустят на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Вячеславу Машнову, более известному как Гнойный.

Как сообщает "Петербургский дневник", СБУ запретила въезд в страну российскому рэперу Гнойному.



По данным украинских СМИ, в спецслужбах считают, что Вячеслав Машнов (Гнойный) незаконно пересекал территорию Украины и выступал в Крыму. Помимо этого, в Киеве дали негативную оценку резким высказываниям рэпера в адрес страны. Срок запрета въезда не уточняется.



Ранее мы сообщали, что Сайт "Миротворец" внес в свою базу рэпера Гнойного.





