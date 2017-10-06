Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 22:06
0
TretyakovaS
147
Код вставки плеера

Рэпера Гнойного не пустят на Украину

0
 
 

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Вячеславу Машнову, более известному как Гнойный.

Как сообщает "Петербургский дневник", СБУ запретила въезд в страну российскому рэперу Гнойному.

По данным украинских СМИ, в спецслужбах считают, что Вячеслав Машнов (Гнойный) незаконно пересекал территорию Украины и выступал в Крыму. Помимо этого, в Киеве дали негативную оценку резким высказываниям рэпера в адрес страны. Срок запрета въезда не уточняется.

Ранее мы сообщали, что Сайт "Миротворец" внес в свою базу рэпера Гнойного.


Теги: вячеслав машнов , гнойный , новости звезд , новости россии
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5