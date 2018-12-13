С 14 по 26 мая на участке КАД будет перекрыто две полосы

Ограничения связаны с устранением колейности покрытия на дороге.

На участке КАД от Московского шоссе до вантового моста на две недели перекроют две полосы. Ограничения связаны с устранением колейности покрытия на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 14 до 26 мая будут перекрыты полоса безопасности, а также первая и вторая полосы. На третьей и четвертой можно будет двигаться с максимально разрешенной скоростью в 50 км/ч.

На дороге будут установлены предупреждающие дорожные знаки, на табло выведут информацию о перекрытии полос.

Ранее мы писали, что на внутреннем кольце КАД на неделю перекроют полосу.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"