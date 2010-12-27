Ремонтные работы на этом участке дороги будут производиться в период с 14 по 31 августа 2018 года.

На КАД между Рябовским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения. Ремонтные работы на этом участке дороги продлятся больше двух недель: с 14 по 31 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Во время ремонта на оставшихся полосах ограничат скорость до 50 км/ч. Об ограничениях предупредят временные дорожные знаки, световая сигнализация и водоналивные барьеры.

Ранее мы писали, что КАД у проспекта Культуры на две недели сузят из-за ремонта.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"