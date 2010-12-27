КАД у проспекта Культуры на две недели сузят из-за ремонта

Из трех полос проехать можно будет по одной, и то с ограничениями.

В Красносельском районе на две недели водители Петербурга не смогут проехать по транспортной развязке КАД около проспекта культуры. Участок будет перекрыт для дорожного движения из-за проведения ремонтных работ на трассе. Как отмечают представители ФКУ Упрдор "Северо-Запад", полностью недоступными будут две полосы: вторая и третья.

По данным организации, путепровод КАДа перекроют с 15 по 28 августа. Специалисты займутся устранением проблемы, связанной с колейностью асфальтобетонного покрытия. Добавим, что на первой полоcе будет действовать ограничение скорости до 50 километров в час.

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