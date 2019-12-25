Жители Пушкинского района жалуются на ржавую воду в квартирах: ТСЖ разводит руками

Активисты уже обращались с проблемой к вице-губернатору Анатолию Повелию. Промывку труб должны были выполнить до 31 августа. Как стало известно Piter.TV, это требование было проигнорировано ТСЖ и ЖКУ.

Из домов на Центральной улице и Колпинском шоссе в Пушкинском районе продолжают поступать жалобы на последствия заржавевших труб. Фото ванн и кружек, наполненных водой с рыжим оттенком, массово размещают местные жители в соцсетях. Пока проблема так и не сдвинулась с мёртвой точки, но активисты намерены и далее отправлять обращения властям с призывом урегулировать ситуацию. Piter.TV узнал, как проходит борьба за чистую воду и что по этому поводу думают контролирующие органы.

Информацией с редакцией поделился Координатор движения "Гражданин Пушкин" Александр Беляев. Он рассказал, что жительница дома №12 по Центральной улице в Шушарах подала заявку на портале "Наш Санкт-Петербург" с просьбой нормализовать качество ГВС.

Представители СПБ КГУ ЖА Пушкинского района ответили, что 22 августа к женщине уже якобы приходили специалисты и провели осмотр, по результатам которого определили, что вода соответствует нормам. К сообщению был прикреплён акт осмотра, подписанный рукой управляющих ТСЖ "Детскосельское". Подписи от имени заявительницы в документе затерты черным цветом. При этом в самом ТСЖ уверяют, что бумага подделана.

Ранее к представителям администрации Пушкинского района уже поступала аналогичная заявка. После неё было получено обращение к организациям вице-губернатора Анатолия Повелия. В нём сказано, что проверки проводились лишь выборочно, поскольку в обращениях жителей не указывались номера конкретных квартир. Жравчину обнаружили в 9-ти из 16-ти проверенных домов.









До 31 августа Жилкомсервис № 1 Пушкинского района и ТСЖ "Детскосельское" было поручено установить причину нарушения качества горячего водоснабжения и выполнить промывку труб. Piter.TV обратился в обе организации. Как выяснилось, ЖКС отвечает только за дом №11 по Колпинскому шоссе, в котором вода соответствует нормам по результатам последней экспертизы. В организации предположили, что ржавчина может возникать из-за утечки по вине Теплоэнерго, однако эта информация не подтверждена.

Представители ТСЖ сообщили, что последний раз заявка от жителей по проблеме поступала сегодня, 1 сентября, в час ночи из дома №8 по Центральной улице. Несмотря на то, что администрация района указала на несоответствие воды нормам по этому адресу, повторная экспертиза выявила, что все показатели в норме. Конкретных данных об обещанной до конца августа проверке нам не обозначили.

Активисты намерены направить ещё несколько обращений в Администрацию президента, полпредство, прокуратуру и Смольный с жалобой на бездействие УК и уполномоченных органов, а также требовать выездного совещания с участием вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия и повторного обследования адресов.

Фото: Детскосельский Онлайн | Пушкинский район (Юра Волков, Кристина Смирнова)