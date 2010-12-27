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Рядом с выездом из Мурино столкнулись девять автомобилей
Сегодня, 21:48
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arteliseev

Рядом с выездом из Мурино столкнулись девять автомобилей

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Машины выстроились "паровозиком" на КАД.

Массовое ДТП произошло 22 декабря на КАД около выезда из Мурино. Об этом сообщили в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Столкновение девяти автомобилей произошло примерно в пять вечера. Среди участников происшествия были восемь легковушек и один эвакуатор. Они встали на крайней левой полосе движения. 

Сотрудники правоохранительных органов разбирались в обстоятельствах ДТП.

Ранее мы рассказали, что в Купчино сбили человека на переходе с неработающим светофором.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / VK

Теги: дтп, кад, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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