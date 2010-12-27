Рядом с выездом из Мурино столкнулись девять автомобилей

Машины выстроились "паровозиком" на КАД.

Массовое ДТП произошло 22 декабря на КАД около выезда из Мурино. Об этом сообщили в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Столкновение девяти автомобилей произошло примерно в пять вечера. Среди участников происшествия были восемь легковушек и один эвакуатор. Они встали на крайней левой полосе движения.

Сотрудники правоохранительных органов разбирались в обстоятельствах ДТП.

Ранее мы рассказали, что в Купчино сбили человека на переходе с неработающим светофором.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / VK