Рядом с выездом из Мурино столкнулись девять автомобилей

Массовое ДТП произошло 22 декабря на КАД около выезда из Мурино. Об этом сообщили в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Столкновение девяти автомобилей произошло примерно в пять вечера. Среди участников происшествия были восемь легковушек и один эвакуатор. Они встали на крайней левой полосе движения.
Сотрудники правоохранительных органов разбирались в обстоятельствах ДТП.
Ранее мы рассказали, что в Купчино сбили человека на переходе с неработающим светофором.
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / VK
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