Рядом с Шуваловским парком построят малоэтажное жилье для молодежи

В Петербурге построят жилье для молодоженов, которое можно будет приобрести в рассрочку без процентов.

АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" стал заказчиком проекта планировки территории площадью 56 га, которая находится между Шуваловским парком и районом Парнас. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга 1 августа.

Уточняется, что срок завершения подготовки всех необходимых документов – 1 августа следующего года. В ЖК пояснили, что на территории возведут малоэтажный жилой комплекс. Квартиры в домах будут реализованы в рамках целевой программы Санкт-Петербурга "Молодежи – доступное жилье".

Согласно условиям программы, при покупке недвижимости молодожены вносят 30% собственных средств и 70% получают в беспроцентную рассрочку на 10 лет.