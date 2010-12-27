Рядом с Новоселками чиновники планируют построить мусороперерабатывающий завод

В Выборгском районе появится мусороперерабатывающий завод.

В Левашово все-таки может появиться новый перерабатывающий завод. В прошлый раз данную идею “Заморозили”, однако, угроза снова встала перед местными жителями. Сейчас уже подписаны правила землепользования и строительства фабрики в выборгском районе Петербурга.

Чиновники рассматривали проект создания предприятия в течение нескольких заседаниях. Общественность узнала о планах благодаря протоколам собраний, размещенный на сайте Комитета по инвестициям. Мусороперерабатывающий завод будет территориально находиться в Новоселках, западнее иловых карт Северного полигона ГУП “Водоканала”. Конечную стоимость проекта не раскрывают.

Сейчас осталось решить вопрос технической безопасности. Согласно нормам, предприятие должно находиться ближе 500 метров к жилым постройкам. Санитарно-защитная зона соблюдена: квартиры петербуржцев удалены от комплекса на 2 километра. Опасение вызывает отсутствие приспособлений и проверенного процесса сжигания отходов.

