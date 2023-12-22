Найденный в отходах на заводе Петербургf пёс Счастливчик обрёл новых хозяев

Йоркширский терьер Счастливчик после лечения в стационаре нашёл новый дом.

Найденный в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге йоркширский терьер Счастливчик обрёл новый дом после нескольких недель изматывающих событий. Как сообщили в Telegram-канале "АО "Автопарк №1 "Спецтранс", после лечения в стационаре малыша забрала в любящий дом новая хозяйка. И теперь его зовут Брюлик.

"Такого развития событий для Счастливчика мы и вообразить не могли. Почти две недели назад наши сердца разрывались от жалости и страха. Мы понимали, что пережил этот малыш, и очень хотели ему помочь. И ему посчастливилось" Пресс-служба "АО "Автопарк №1 "Спецтранс"

Новая хозяйка следит за здоровьем собаки: советуется с диетологом, покупает необходимые лекарства, а самое главное — заботится и занимается маленьким йориком, как его прозвали на заводе.

Напомним, йоркширского терьера по кличке Счастливчик обнаружили 20 января среди отходов сотрудники завода по переработке мусора в Обухово. Врачи диагностировали собаке перелом рёбер, сердечную недостаточность, коллапс трахеи и увеличение печени из-за стресса. Предположительно, он серьезно пострадал при транспортировке мусора.

Ранее Piter.TV сообщал, что на станции Обухово в Санкт-Петербурге владелица бросила кошку, торопясь на электричку.

Видео: Пресс-служба "АО "Автопарк №1 "Спецтранс"