Владелица бросила кошку на станции Обухово в Петербурге

Женщина так торопилась, что просто выбросила домашнее животное и скрылась в толпе.

Ещё не утихла история после смерти кота Твикса, которого проводница выбросила из вагона на железнодорожной станции в сильный мороз, как в Ленинградской области произошла другая ситуация, связанная с жестокостью по отношению к домашнему животному. Информация появилась в четверг, 1 февраля, в Telegram-канале "Зоопоиск РФ".

"На станции Обухово произошла ситуация. Со слов людей, женщина бежала на электричку с кошкой, из-за того что опаздывала просто отдала её работнику станции и убежала" Telegram-канал "Зоопоиск РФ".

Отмечается, что испуганная малышка попыталась вырваться, бегала по путям в поисках хозяйки. Было принято решение не искать безответственную владелицу и найти кошке новый дом. На передержку её взял неравнодушный мужчина.

Ранее Piter.TV сообщал, что РЖД запретит проводникам высаживать животных из поезда после смерти кота Твикса.

Фото: Telegram-канал "Зоопоиск РФ"