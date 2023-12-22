  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
РЖД запретит проводникам высаживать животных из поезда после смерти кота Твикса из Ленобласти
Сегодня, 14:09
99
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

РЖД запретит проводникам высаживать животных из поезда после смерти кота Твикса из Ленобласти

0 0

Напомним, что Твикс ехал на поезде из Кирова в Петербург.

После смерти кота Твикса ОАО "РЖД" запретит проводникам высаживать животных из поезда. Уже сейчас вносятся изменения в соответствующие документы. Об этом сообщили в пресс-службе компании 20 января.

Кроме того, представители "РЖД" принесли свои извинения владельцам Твикса, в компании по факту гибели кота после действий проводницы провели служебное расследование. 

Напомним, что Твикс ехал на поезде из Кирова в Петербург. Когда отчим хозяина кота уснул, он выбрался из переноски. Проводница заметила животное и подумала, что оно бездомное. После женщина выбросила Твикса на улицу, где было -30 градусов. Владельцы кота намерены обратиться в суд с гражданским иском.

Дочерняя компания АО "ФПК" рассматривает инициативу подписать соглашения с зоозащитными организациями. 

Фото: Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo

Теги: выброшенные домашние животные, оао ржд
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии