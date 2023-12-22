РЖД запретит проводникам высаживать животных из поезда после смерти кота Твикса из Ленобласти

Напомним, что Твикс ехал на поезде из Кирова в Петербург.

После смерти кота Твикса ОАО "РЖД" запретит проводникам высаживать животных из поезда. Уже сейчас вносятся изменения в соответствующие документы. Об этом сообщили в пресс-службе компании 20 января.

Кроме того, представители "РЖД" принесли свои извинения владельцам Твикса, в компании по факту гибели кота после действий проводницы провели служебное расследование.

Напомним, что Твикс ехал на поезде из Кирова в Петербург. Когда отчим хозяина кота уснул, он выбрался из переноски. Проводница заметила животное и подумала, что оно бездомное. После женщина выбросила Твикса на улицу, где было -30 градусов. Владельцы кота намерены обратиться в суд с гражданским иском.

Дочерняя компания АО "ФПК" рассматривает инициативу подписать соглашения с зоозащитными организациями.

Фото: Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo