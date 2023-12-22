Выброшенного из поезда в Кирове кота Твикса из Ленобласти нашли мертвым

Кот возвращался из Кирова в Петербург после перенесенной операции.

Кот Твикс из Ленобласти, которого проводница поезда выбросила из вагона на улицу 10 января в Кирове, подумав, что он бездомный, вероятно, скончался. Об этом сообщили волонтеры, искавшие животное, в tg-канале "Поиск кота Твикса г Киров".

Твикса искали 5 тыс. человек. Группа волонтеров должна была выйти на его поиски в субботу, 20 января, однако сбор отменили.

Сбор в 11:00 отменяется. Ждем официальное подтверждение от хозяева о гибели Твикса. Tg-канал "Поиск кота Твикса г Киров"

Кот возвращался из Кирова в Петербург после перенесенной операции. Когда хозяйка Твикса уснула, он выбрался из переноски. Проводница заметила гулявшего по вагону кота и подумала, что он бездомный. После женщина выбросила животное на улицу, где было -30 градусов.

Хозяйка Твикса по данному факту намерена обратиться в суд с гражданским иском, но это будет зависеть от ответа РЖД. Сейчас компания проводит служебное расследование.

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Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти.