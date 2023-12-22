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Хозяйка выброшенного из поезда в Кирове кота требует уволить проводницу
Сегодня, 11:48
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Хозяйка выброшенного из поезда в Кирове кота требует уволить проводницу

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Хозяйка Твикса думает обратиться в суд с гражданским иском.

Хозяйка кота по кличке Твикс, которого проводница поезда выбросила в Кирове на мороз, будет добиваться увольнения сотрудницы РЖД. Об этом пассажирка рассказала РИА Новости.

Инцидент произошел 11 января. Проводница приняла сбежавшего из переноски кота за бездомного. Она выставила питомца на улицу. 

Владельцы кота готовы отдать 30 тыс. рублей за возвращение зверушки. Сейчас животное разыскивают волонтеры.

Хозяйка Твикса думает обратиться в суд с гражданским иском, но это будет зависеть от ответа РЖД. Сейчас компания проводит служебное расследование. Представители РЖД принесли извинения владельцам кота. Они пообещали сделать все, чтобы вернуть рыжика домой.

Ранее на Piter.tv: в КГИОП Петербурга предложили работу уволенному калининградскому коту Сергею.

Фото: Telegram / СПб-Главный

Теги: выбросили кота из поезда, кот твикс, проводница, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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