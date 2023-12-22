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В КГИОП Петербурга предложили работу уволенному калининградскому коту Сергею
Сегодня, 16:54
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В КГИОП Петербурга предложили работу уволенному калининградскому коту Сергею

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Кот поработал в магазине около трёх лет.

В одном из магазинов Калининграда пришлось "уволить" знаменитого кота Сергея из-за жалобы в Роспотребнадзор. Однако сидеть без дела ему пришлось недолго: любимцу покупателей предложили работу в Петербурге, в кошачьей пресс-службе КГИОП. Об этом оповестил советник ведомства в Telegram-канале.

Судя по данным портала "Клопс", накануне нового года Сергей не появился на работе, а в магазине появилось печальное объявление об увольнении. У входа установили коробку для сбора корма и предложили посетителям поставить подпись в поддержку бывшего сотрудника. За несколько дней петиция собрала более 360 подписей.

Кот поработал в магазине около трёх лет. Он стал настоящим достоянием города, даже экскурсоводы рассказывают о нём. Теперь Сергей временно живёт у сотрудницы магазина. Она ежедневно следит за ним, придерживаясь привычного распорядка дня, включая выходы на улицу и возвращение к дверям бывшей работы.

Ранее мы сообщили о том, что в  поселке Солнечное спасатели снимали кота с высокой сосны четыре дня.

Фото: ВКонтакте / Сеть магазинов Юмаркет I доставка Калининград

Теги: коты, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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