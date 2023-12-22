В КГИОП Петербурга предложили работу уволенному калининградскому коту Сергею

Кот поработал в магазине около трёх лет.

В одном из магазинов Калининграда пришлось "уволить" знаменитого кота Сергея из-за жалобы в Роспотребнадзор. Однако сидеть без дела ему пришлось недолго: любимцу покупателей предложили работу в Петербурге, в кошачьей пресс-службе КГИОП. Об этом оповестил советник ведомства в Telegram-канале.

Судя по данным портала "Клопс", накануне нового года Сергей не появился на работе, а в магазине появилось печальное объявление об увольнении. У входа установили коробку для сбора корма и предложили посетителям поставить подпись в поддержку бывшего сотрудника. За несколько дней петиция собрала более 360 подписей.

Кот поработал в магазине около трёх лет. Он стал настоящим достоянием города, даже экскурсоводы рассказывают о нём. Теперь Сергей временно живёт у сотрудницы магазина. Она ежедневно следит за ним, придерживаясь привычного распорядка дня, включая выходы на улицу и возвращение к дверям бывшей работы.

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Солнечное спасатели снимали кота с высокой сосны четыре дня.

Фото: ВКонтакте / Сеть магазинов Юмаркет I доставка Калининград