На Казанской площади построят платную парковку на 46 мест

Около Казанского собора к осени 2018 года появится организованная автомобильная парковка.

Около Казанской площади построят автостоянку на 46 мест. Парковочная территория появится около дома номер 2. Работы по ее обустройству закончатся к осени 2018 года. Информацией поделились представители пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Известно, что на пространстве в 1,8 тысячи квадратных метров будет находиться пост охраны, терминалы автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда и выезда. Также на парковке установят конструкцию для бесплатной аренды велосипедов.

Отметим, что подрядчика обязали установить электронные табло, показывающее количество свободных парковочных мест.

В настоящее время на данном участке расположена неконтролируемая “стоянка” автомобилей, на которой петербуржцы и гости Северной столицы оставляют личный транспорт без присмотра.