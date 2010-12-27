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На Казанской площади построят платную парковку на 46 мест
Сегодня, 14:30
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lesjasap
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На Казанской площади построят платную парковку на 46 мест

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Около Казанского собора к осени 2018 года появится организованная автомобильная парковка.

Около Казанской площади построят автостоянку на 46 мест. Парковочная территория появится около дома номер 2. Работы по ее обустройству закончатся к осени 2018 года. Информацией поделились представители пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 
 
Известно, что на пространстве в 1,8 тысячи квадратных метров будет находиться пост охраны, терминалы автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда и выезда. Также на парковке установят конструкцию для бесплатной аренды велосипедов. 
 
Отметим, что подрядчика обязали установить электронные табло, показывающее количество свободных парковочных мест. 
 
В настоящее время на данном участке расположена неконтролируемая “стоянка” автомобилей, на которой петербуржцы и гости Северной столицы оставляют личный транспорт без присмотра. 
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Теги: казанская площадь , казанский собор , комитет по транспорту , парковка , стоянка
Категории: Новости СПб

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