Рядом с "Горьковской" введут одностороннее движение

На территории Александровского парка вводится одностороннее движение.

С 8 апреля на территории Александровского парка вводится одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

СПБ ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" предупреждает участников дорожного движения о том, что с 8 апреля 2018 года вводится одностороннее движение на территории Александровского парка на участке от Кронверкской набережной до Кронверкского проспекта.

Напомним, что сегодня ночью в городе разведут три моста: Благовещенский, Троицкий и Тучков.