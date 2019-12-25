В МИД рассказали об угрозе со стороны Запада.

Заместитель министра внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков заявил о фронтальной атаке на Россию со стороны стран Запада. Об этом чиновник сообщил во время выступления в рамках собрания членов РАН. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал "Научная Россия".

Без научной дипломатии позиции нашей страны в мире были бы гораздо слабее, особенно сейчас, в условиях фронтальной атаки на Российскую Федерацию, которую осуществляют наши противники, в том числе на так называемом историческом Западе. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Напомним, что 17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских представителей посольства. Первый вице-премьер страны Ян Гамачек объяснил, что дипломаты подозреваются в работе со спецслужбами и на самом деле являются офицерами СВР и ГРУ.

В МИД ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена.