Рябков заявил, что отказ США от условий по ДСНВ позволит быстро договориться о продлении

Российская сторона 25 раз предлагала договориться по схеме, которую предложил президент России Владимир Путин.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что отказ США от дополнительных условий по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений позволит быстро договориться о его продлении. Об этом пишет ТАСС.

Тогда договоренность может быть достигнута достаточно быстро. Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России

По его словам, Штаты выдвигали неприемлемые для России условия продления Договора, когда пять раз предлагали провести встречи по ДСНВ. О данных предложениях накануне говорил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Рябков подчеркнул, что российская сторона 25 раз предлагала договориться по схеме, которую предложил президент России Владимир Путин. Он отметил, что американцы отказываются принимать понятные условия, выдвигая дополнительные и неприемлемые для РФ.

Ранее Рябков заявил, что РФ не контактирует с командой Байдена до официальных итогов выборов.

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