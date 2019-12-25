Рябков: РФ не контактирует с командой Байдена до официальных итогов выборов

В МИД РФ рассказали, что дождутся официального объявления результатов президентского голосования в США.

Сергей Рябков заявил, что Россия не контактирует с командой Джо Байдена до официальных итогов выборов. Об этом заместитель главы российского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам ТАСС.

Мы не контактируем с командой Байдена и не будем это делать. Нам надо как минимум дождаться официального подведения итогов выборов президента США, дождаться инаугурации 20 января, а потом будем смотреть Сергей Рябков, замглавы МИД России

Дипломат заметил, что Москва не допустит того, чтобы злонамеренные представители Вашингтона смогут выискать новый поводо для того, чтобы представить "бесконечные абсолютно безосновательные обвинения" в адрес РФ. Рябков заметил, что Москва не торопится в отношениях с США, так как в этом вопросе спешить некуда.

НАТО объявило Россию своим главным соперником на десять лет.

Фото: Pixabay.com