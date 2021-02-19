Русский музей продлит часы работы выставки Сурикова на новогодних праздниках

Со 2 по 14 января посетители смогут побывать на выставке с 10:00 до 21:00.

На новогодних каникулах выставка "Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения" будет работать допоздна. Об этом сообщили в пресс-службе "Русского музея".

Со 2 по 14 января посетители смогут побывать на выставке с 10:00 до 21:00. 11 января выставка откроется днем — в 13:00. Горожане и туристы не смогут увидеть картины художника 31 декабря, 1 и 9 января. В эти дни выставка будет закрыта.

Билеты в музей на новогодние праздники можно купить на официальном сайте музея, в том числе по Пушкинской карте. Они уже есть в продаже.

В Корпусе Бенуа посетители могут увидеть более 120 живописных и графических произведений живописца. Экспозиция включает работы из музеев Петербурга, Москвы и Красноярска. Здесь можно увидеть "Покорение Сибири Ермаком", "Боярыню Морозову", "Переход Суворова через Альпы", а также картины на библейские сюжеты, портреты и книжные иллюстрации.

Также стоит отметить, что полотна "Покорение Сибири Ермаком" и "Степан Разин" из коллекции Русского музея были недавно отреставрированы. Выставка будет продолжаться до 13 мая 2024 года.

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Фото: пресс-служба Русского музея