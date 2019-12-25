В центре детям рассказывают о культурных ценностях и различных профессиях, связанных с музейной сферой.

В Мелитополе музей-заповедник "Петергоф" открыл детский центр "Музей рядом". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

В центре посетители узнают о музеях как о системе, которая позволяет сохранять память о прошлых событиях и культурных ценностях, а также о различных профессиях, связанных с этой сферой. Для детей проводят квесты, мастер-классы, программы и уроки.

Этот проект реализуется под эгидой Министерства культуры России в рамках поддержки музеев на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, ГМЗ "Петергоф" создал детские центры в Музее истории Луганска и Меловском краеведческом музее.

Ранее на Piter.tv: выставка "Планета Мравинский" откроется в Петербурге 16 декабря.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга