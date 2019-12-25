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Выставка "Планета Мравинский" откроется в Петербурге 16 декабря
Сегодня, 8:57
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Выставка "Планета Мравинский" откроется в Петербурге 16 декабря

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В мраморном Оружейном зале будут представлены различные документы, фотографии и видеоматериалы с записями концертов и репетиций Евгения Мравинского.

В Петербурге 16 декабря откроется выставка "Планета Мравинский", посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося музыканта. Увидеть проект можно будет в  Шереметевском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

В мраморном Оружейном зале выставят документы, фотографии, видеоматериалы с фрагментами концертов и репетиций Евгения Мравинского. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть отрывки интервью дирижера, в которых он рассказывает о своей  о профессии и  музыке.

Перед входом в зал будет открыта экспозиция, символизирующую пространство личной жизни дирижера. 

Особую ценность здесь представляют материалы из личного архива Мравинского, которые были спасены после пожара в исторической квартире на Петровской набережной.

На выставке также будут представлены ценные экспонаты: избранные партитуры из личного архива Мравинского, которые содержат многочисленные дирижерские пометы.

Увидеть выставку можно до 7 февраля 2024 года. Вход платный.

Ранее на Piter.tv: выставку редких работ Виктора Васнецова открыли в Музее истории религии.

Фото: сайт Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства

Теги: выставка, куда сходить в петербурге, планета мравинский, шереметевский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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