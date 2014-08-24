Выставку редких работ Виктора Васнецова открыли в Музее истории религии

В состав экспозиции вошло 70 картин из коллекций музея, при этом почти половина из них представлена публике впервые.

В петербургском Музее истории религии начала работу выставка редких полотен Виктора Васнецова, которая была организована в честь 175-летия со дня рождения знаменитого художника. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В состав экспозиции вошло 70 работ из коллекций музея, при этом почти половина из них представлена публике впервые. Такой масштабной выставки не проводилось уже 10 лет. Центральным объектом выставки стали четыре монументальных эскиза, созданные для мозаики храма во Владимирской области. Лишь один из них был воплощён в реальности: по словам научного сотрудника Государственного музея истории религии Ольги Коробко, речь идёт о мозаике, изображающей Богоматерь "О Тебе Радуется". Она находится в Гусь-Хрустальном.

Помимо работ Васнецова, посетители могут познакомится с творениями его учеников, друзей и соавторов. Например, одно из полотен Михаила Нестерова - эскиз для мозаики, которая сейчас служит украшением внутреннего убранства Спаса на Крови.

Ранее мы сообщили о том, что выставка "Жизнь-Кино" откроется на "Ленфильме".

Фото: предоставлено Музеем истории религии