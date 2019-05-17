Выставка "Жизнь-Кино" откроется на "Ленфильме"

Экспозицию посвятят выдающемуся режиссёру, народному артисту РСФСР Виталию Мельникову.

На киностудии "Ленфильм" 20 декабря откроют выставку "Жизнь-Кино". Экспозицию посвятят выдающемуся режиссёру, народному артисту РСФСР Виталию Мельникову. Организация мероприятия была поддержана Министерством культуры РФ. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Выставка заработает в 18:00: час спустя в кинозале пройдёт торжественное открытие с показом отреставрированной версии фильма "Мама вышла замуж". В ходе вечера друзья и коллеги Мельникова поделятся воспоминаниями о мастере.

Виталий Мельников пришел на "Ленфильм" в 1964 году. Он создал более двух десятков фильмов за годы работы. Его кинокартины, такие как "Начальник Чукотки", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Здравствуй и прощай", "Царская охота" и другие до сих пор получают идеальные отзывы кинокритиков.

Посетить выставку можно будет с 21 декабря, она примет посетителей с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный, однако необходима предварительная регистрация в день открытия.

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Фото: Артемий Аграфенин