Выставка картин врача-токсиколога открылась в Петербурге

Помимо своей профессиональной деятельности, в которую входят научно-педагогическая работа и служба в подразделениях особого риска, Максим также посвящает время хобби.

В петербургской поликлинике №40 открылась выставка под названием "Мир глазами и сердцем доктора", автором которой стал доктор медицинских наук и токсиколог Максим Иванов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Помимо своей профессиональной деятельности, в которую входят научно-педагогическая работа и служба в подразделениях особого риска, Максим также посвящает время хобби. В 2017 году он получил статус чемпиона России по дисциплинам парашютного спорта в аэротрубе. Кроме того, он является призёром международных соревнований "Ладога-трофи" и талантливым художником. В качестве направления Максим выбра для себя пейзажную живопись.

По признанию медика, его рисунки посвящены вдохновляющим его вещам. Это может быть прогулка с собакой, поездка в горы, рыбалка на севере или отдых на море. Он также отмечает, что окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, факультет подготовки врачей для Военно-морского флота, поэтому ему близка тема моря и кораблей.

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Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"