ОСК запретила пропускать на предприятия сотрудников контрагентов без QR-кода

Первый трудовой конфликт произошел на “Адмиралтейских верфях”.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) запретила сотрудникам подрядных организаций и посетителям проходить на территорию предприятий без предъявленного QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Первый трудовой конфликт произошел 15 декабря на "Адмиралтейских верфях" (входит в состав ОСК). Об этом "Фонтанке" рассказала сотрудница предприятия.

Она пояснила, что речь идет вовсе не о редких посетителях, а о контрагентах ОСК – работниках компаний, которые трудятся на территории предприятия. Насчитывается более 1000 человек. В итоге сотрудники, не попавшие на работу, вызвали полицию. По их мнению, компания нарушает трудовое законодательство. После чего им разблокировали пропуска.

В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) информацию подтвердили. Ограничения действительно пока касаются невакцинированных работников сторонних организаций. При этом сотрудники также могут предоставить справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест вместо справки о вакцинации.

Сегодня в Петербурге первично привились от ковида 2 205 375 человек, завершили цикл вакцинации 2 474 497 человек. Для петербуржцев доступны 190 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, а также 53 мобильных пункта.

Фото: admship.ru