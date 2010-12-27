Руководителю регионального Ростехнадзора продлили срок заключения

Он обвиняется в хищении 4,7 млрд рублей.

Григорию Слабикову, который являлся руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора, продлили меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря 2018 года. Об этом сообщает объединненная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Слабиков просил суд избрать меру в виде домашнего ареста, так как он признал свою вину и дал показания.

Дочь экс-главы управления Ростехнадзора по СЗФО Елена Слабикова будет находиться под домашним арестом также до 11 декабря 2018 года. Слабикова также раскаялась



Помимо этого, Слабиковы рассказали следствию, где находятся еще 500 000 000 рублей, которые имеют отношение к данному уголовному делу.

Фото: Piter.TV