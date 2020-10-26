Руководители школ Выбора выразили соболезнования Марине Петровой

Директора образовательных учреждений сказали слова поддержки Петровой Марине Витальевне в связи с утратой мужа.

Сегодня, 26 октября руководители образовательных учреждений Выборгского района выразили соболезнования директору МБОУ "Гимназия" Петровой Марине Витальевне в связи с утратой мужа — Петрова Александра Петровича.

Уважаемая Марина Витальевна, мы выражаем вам слова поддержки в эту трудную минуту. Мы знаем какой вы добрый и отзывчивый человек, и знаем, как вы любили Александра Петровича, а он любил вас. Наталья Моисеева, директор школы №11 г. Выборга

Присутствующие отметили, что Александр Петров всегда участвовал в праздниках школ, поддерживал ветеранов педагогического труда и школьный спорт. Всегда с большой любовью и теплотой вспоминал своих собственных учителей и ратовал за то, чтобы школьное образование приносило пользу и радость детям.