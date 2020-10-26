Руководители школ Выбора выразили соболезнования Марине Петровой

Сегодня, 26 октября руководители образовательных учреждений Выборгского района выразили соболезнования директору МБОУ "Гимназия" Петровой Марине Витальевне в связи с утратой мужа — Петрова Александра Петровича.
Уважаемая Марина Витальевна, мы выражаем вам слова поддержки в эту трудную минуту. Мы знаем какой вы добрый и отзывчивый человек, и знаем, как вы любили Александра Петровича, а он любил вас.
Наталья Моисеева, директор школы №11 г. Выборга
Присутствующие отметили, что Александр Петров всегда участвовал в праздниках школ, поддерживал ветеранов педагогического труда и школьный спорт. Всегда с большой любовью и теплотой вспоминал своих собственных учителей и ратовал за то, чтобы школьное образование приносило пользу и радость детям.
Потерять мужа, отца своих детей – это самое большое горе. Мы знаем, как Александр Петрович гордился тобой, детьми. Как депутат интересовался твоей школой и города выборга. Наши соболезнования тебе. Мы все пришли, чтобы выразить поддержку тебе. Крепись, мужайся, мы с тобой.
Людмила Митина, бывший руководитель школы №7 г.Выборга
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