В Петербурге арестовали покусившегося на миллионы гендиректора компании "ЭКБ-Нева"

Руководитель организации подозревается в крупном мошенничестве.

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал гендиректора ООО "ЭКБ-Нева" Вадима Лысенко. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Лысенко подозревается в мошенничестве.

Следствие полагает, что будучи гендиректором упомянутой организации, Лысенко покусился на хищение 55 миллионов рублей, принадлежавших АО "Научный Центр Прикладной Электродинамики" (НЦПЭ). Арестованный немногим ранее Кирилл Селеня, действуя от имени НЦПЭ, изготовил вместе с представителем "ЭКБ" договор на работы стоимостью 90 млн рублей. Указанные работы в реальности так и не проводились, однако "ЭКБ" направила в адрес НЦПЭ претензию с требованием оплатить якобы выполненные работы на сумму 55 млн рублей. Аферисты не смогли довести умысел до конца, поскольку у НЦПЭ не было таких крупных денег.

Лысенко не признал причастность к преступлению, до задержания 3 августа находился в розыске. Под стражей мужчина пробудет до начала октября.

Фото: Piter.TV