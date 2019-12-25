Мошенника из центра электродинамики арестовали за многомиллионные махинации

Мужчина предложил суду 2 млн рублей залога.

Октябрьский районный суд Петербурга оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве и покушении на мошенничество Кирилла Селеню. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина просил избрать домашний арест или залог в 2 млн рублей, однако суд постановил продлить арест до 25 августа.

Следствие полагает, что в 2016 году действующий от имени АО "Научный Центр Прикладной Электродинамики" Селеня вместе с действующим от имени ООО "МПО Импульс" Барминым и еще несколькими неустановленными людьми изготовили один договор. Предметом документа были ремонтные работы на складе металлоконструкций. В рамках исполнения договора "Импульс" получил свыше 25 млн рублей, после чего сообщники увеличили стоимость сделанных работ на 18 млн рублей и похитили получившуюся "разницу". Годом позже Селеня провернул похожую махинацию с действующим от имени ООО "ЭКБ-Нева" человеком. На этот раз договор касался проведения допработ по сертификационным испытаниям стоимостью 90 млн рублей. Сами работы не проводились, однако "ЭКБ-Нева" направила "Научному Центру" претензию с требованием оплатить якобы сделанные работы на сумму 55 млн рублей. Мошенники не смогли довести умысел до конца, поскольку у адресата претензии не оказалось таких денег.

Ранее мы писали, что суд признал экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляеву виновной в хищениях.

Фото: Piter.TV