Руководитель фан-сектора "Спартака" считает поступок Дзюбы лицемерным

Речь идет о трансфере футболиста из "Спартака" в "Зенит" в 2015 году.

Руководитель фанатского сектора футбольного клуба "Спартак" обвинил нападающего "Зенита" Артема Дзюбу в лицемерии, сообщило "Sport24".

Валерий Бевз заявил о том, что негатива в адрес футболиста было бы меньше, если бы не его переход в петербургский клуб в 2015 году. Болельщик считает, что Дзюба должен объясниться с фанатами и объясниться за то, что сначала он планировал продолжить играть в "Спартаке", но из-за контракта на крупную сумму стал выступать за "Зенит".

Ранее суд оштрафовал Валерия Бевза за нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы. Кроме того, мужчине запретили посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в течение 1,5 лет. .

Накануне сине-бело-голубые провели матч с московским "Динамо". Болельщики клубов одновременно покинули стадион в Петербурге в знак протеста против действий полиции.

Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте