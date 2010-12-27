Руководитель фан-сектора "Спартака" считает поступок Дзюбы лицемерным

Руководитель фанатского сектора футбольного клуба "Спартак" обвинил нападающего "Зенита" Артема Дзюбу в лицемерии, сообщило "Sport24".
Валерий Бевз заявил о том, что негатива в адрес футболиста было бы меньше, если бы не его переход в петербургский клуб в 2015 году. Болельщик считает, что Дзюба должен объясниться с фанатами и объясниться за то, что сначала он планировал продолжить играть в "Спартаке", но из-за контракта на крупную сумму стал выступать за "Зенит".
Ранее суд оштрафовал Валерия Бевза за нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы. Кроме того, мужчине запретили посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в течение 1,5 лет. .
Накануне сине-бело-голубые провели матч с московским "Динамо". Болельщики клубов одновременно покинули стадион в Петербурге в знак протеста против действий полиции.
Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте
Обсуждение ( 0 )